Staking zorgpersoneel: 'Verschil salarisverhoging zorgt voor tweedeling'

Vakbonden reageerden wisselend op dit eindbod: FNV wijst het bod af, CNV legt het voor aan de leden en NU'91, de vakbond die vooral opkomt voor de belangen van verpleegkundigen, keurde het eindbod goed.

Zorgpersoneel ziet niets in het eindbod. Beveiliger Hans, laborant Erna en verpleegkundige Rolien en administratief medewerker Roland eisen een betere cao. Zij leggen vandaag het werk neer. Dit is waarom.

Rolien Koomans van den Dries (55), verpleegkundige afdeling kleine operaties UMC Groningen

"Ik werk sinds mijn negentiende in de zorg, en dit is mijn eerste 'zondagsdienst'. Dat zegt wel wat. Het water staat ons aan de lippen. Ik krijg wél 3,5 procent loonsverhoging, maar mijn collega's niet. Ik durf de schoonmakers niet eens meer onder ogen te komen: we doen het tenslotte met z'n allen."

"Als we echt in de zorg willen investeren - en dat is hard nodig - moeten we ook investeren in jonger personeel. Als we niet oppassen dan hebben we hier in Groningen straks een prachtig ziekenhuis, maar geen personeel. Terwijl dit academische ziekenhuis voor de regio en ver daarbuiten, heel belangrijk is. Er moet een beter cao-bod komen, niet alleen in geld, maar ook wat betreft het generatiepact, anders lopen jongere collega's weg."