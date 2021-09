Personeel universitaire ziekenhuizen staakt, geen planbare zorg

De vakbonden reageerden verschillend op het eindbod van de UMC's. Vakbond FNV vindt het te mager, CNV legt het aanbod neutraal voor aan de leden en steunt de stakingsactie. NU'91 keurde het eindbod wel goed. Deze bond komt vooral op voor verpleegkundigen. Andere bonden vertegenwoordigen ook ander ziekenhuispersoneel.

Door de handtekening van NU'91 kunnen de UMC's de nieuwe cao voor iedereen geldig laten verklaren. Maar meer dan 70.000 van de 80.000 UMC-medewerkers vallen volgens de FNV buiten de middengroepen, en krijgen dus niet de 3,5 procent loonsverhoging. Het gaat dan bijvoorbeeld om radiotherapeuten, diëtisten, restaurantmedewerkers en dokters.

Stap

Personeelskosten bedragen ongeveer twee derde van de totale kosten van UMC's. Ruimte voor meer salaris is volgens de koepelorganisatie van de UMC's afhankelijk van onderhandelingen met zorgverzekeraars over de vergoeding van geleverde zorg en van de politiek. Het demissionaire kabinet trekt structureel 675 miljoen extra uit voor het verhogen van de middeninkomens in de zorg. Dat komt bovenop de 3,5 procent verhoging uit het eindbod van de UMC's.

Voor de FNV is het te karig. De academische ziekenhuizen zouden wel zelf genoeg geld hebben om de salarissen te verhogen. FNV wijst op de gezonde financiële positie, de solvabiliteit. "Die is veel hoger dan wat minimaal vereist is," zegt Merlijn. Daarnaast besteden volgens haar de UMC's veel geld aan nieuwbouw en innovaties, in plaats van te investeren in personeel. "Bij ieder UMC zie je wel hijskranen staan. Maar wat heb je aan nieuwe gebouwen en apparaten, als er geen mensen zijn om er mee te werken?"

Werkdruk

Naast salariseisen lag het verlagen van de werkdruk ook op tafel bij de cao-onderhandelingen. Vakbonden willen daar afspraken over maken. Jongeren kiezen wel voor de zorg, zo luidt de teneur, maar een groot deel vertrekt binnen twee jaar vanwege het vele overwerk en de onregelmatige diensten.

Dat zou volgens de FNV verminderd kunnen worden door een toeslag van 90 euro per dienst die korter dan drie dagen van tevoren wordt verschoven. Roostermakers worden zo ontmoedigd om op het laatste moment met diensten te schuiven. "Er wordt heel veel gepraat over het verlichten van de werkdruk," zegt FNV-bestuurder Merlijn. "Het wordt tijd dat we dat gaan terugzien in de cao."