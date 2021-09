Dolfinarium mag dieren verkopen aan Chinees dierenpark

Het Dolfinarium in Harderwijk krijgt toestemming voor de verkoop van een aantal dolfijnen, walrussen en zeeleeuwen aan een Chinees park. Dat laat demissionair minister Schouten weten in antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren en D66.

Voorwaarde is wel dat het dierenwelzijn in het Chinese dierenpark op orde is. Het is volgens de minister aan het Dolfinarium zelf om dat te controleren. Het ministerie ziet erop toe dat dat ook gebeurt.

Dierenwelzijnsorganisaties zijn tegen de verkoop, omdat ze bang zijn dat de tuimelaars in China worden ingezet voor vermaak en bij fokprogramma's. Volgens Schouten wordt de vergunning geweigerd, wanneer duidelijk is dat het Chinese park niet aan de eisen voldoet. "Dat baart me wel grote zorgen", zegt Karen Soeters van dierenwelzijnsorganisatie House of Animals tegen Omroep Gelderland. "Dat het Dolfinarium zelf mag bepalen of het park in China diervriendelijk is. Dat is dus de slager die zijn eigen vlees keurt."

Nieuwe koers

Het Dolfinarium maakte half april bekend een nieuwe weg in te slaan. Dat besluit volgde op de conclusies uit een onderzoek dat de zeezoogdieren in het park te veel werden gebruikt als 'performers' en dat de verblijven onder de maat zijn.

In de nieuwe koers is volgens het park meer oog voor educatie en dierenwelzijn. De shows verdwijnen niet helemaal, maar worden wel aangepast. Daarnaast besloot de dierentuin afscheid te nemen van twee walrussen, acht tuimelaars en twee Californische zeeleeuwen. Die verhuizen allemaal naar Hainan Ocean Paradise, een nieuw attractiepark in het zuiden van China.