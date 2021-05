Dierenwelzijnsorganisatie wil verkoop van acht dolfijnen aan China tegenhouden

Dierenwelzijnsorganisatie World Animal Protection wil voorkomen dat acht dolfijnen van het Dolfinarium in Harderwijk verhuizen naar China. De organisatie roept de regering op geen vergunning af te geven voor de export.

Het park wil de dieren verkopen aan een Chinees attractiepark, zodat er meer ruimte vrijkomt voor de zeezoogdieren die blijven. World Animal Protection vreest dat de tuimelaars in China worden ingezet voor entertainment en bij fokprogramma's.

Het Dolfinarium zit in financiële problemen door de coronamaatregelen en zegt noodgedwongen de acht dolfijnen te moeten verkopen. Het Dolfinarium heeft het geld nodig om te verbouwen en de ruimte die vrijkomt is nodig voor de zeezoogdieren die blijven. In 2029 gaat de verbouwing van de bassins van start.

Kritisch rapport

Het zeezoogdierenpark maakte half april bekend een nieuwe weg in te slaan. De wijzigingen volgen na een onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In het kritische onderzoeksrapport concludeerden de onderzoekers onder meer dat de zeezoogdieren in het park te veel worden gebruikt als 'performers' en dat de verblijven ondermaats zijn.

In de nieuwe koers is volgens het park meer oog voor educatie en dierenwelzijn. De shows verdwijnen niet helemaal, maar worden wel aangepast. Daarnaast besloot de dierentuin afscheid te nemen van twee walrussen, acht tuimelaars en twee Californische zeeleeuwen. Die verhuizen allemaal naar Hainan Ocean Paradise, een nieuw attractiepark in het zuiden van China.

Nieuw park in China

Het besluit om de acht dolfijnen te verkopen, leidt tot verzet van World Animal Protection. "Het plan om de dieren naar China te verhuizen is bizar", zegt een woordvoerder tegen Omroep Gelderland. "In Nederland hebben we net besloten dat de dolfijnen niet door hoepels mogen springen, maar in China zijn daar geen regels voor. De kans is groot dat de dolfijnen daar alsnog voor circusdieren moeten spelen."

Het attractiepark in China zegt de Europese regelgeving op het gebied van zeezoogdieren te volgen, maar volgens de dierenwelzijnsorganisatie is dat onmogelijk te controleren. "Bovendien zijn dit dezelfde regels die toestaan dat zeezoogdieren nog steeds uit het wild worden gehaald en het aanraken van dieren niet verbieden." Als alternatief wil World Animal Protection dat de acht tuimelaars vrijgelaten worden in een afgezet stuk zee.