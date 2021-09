Steeds meer prikafspraken na invoeren verplicht coronatoegangsbewijs

Het aantal nieuwe positieve coronatesten nam de afgelopen week verder af, blijkt uit de nieuwste RIVM-cijfers. Ten opzichte van de zeven dagen daarvoor ging het om een daling van 12 procent, van 13.347 naar 11.760. In die week lieten ook minder mensen (-9 procent) zich testen bij de GGD. En het percentage positieve testen nam eveneens verder af: van 8 naar 7,5 procent.

De situatie verschilt wel sterk van regio tot regio. In de Randstad (Rotterdam-Rijnmond, de regio rond Den Haag en de regio rond Dordrecht) zijn de cijfers duidelijk hoger dan in de rest van het land. Uitzondering is Gelderland-Midden met onder meer Arnhem, dat in verhouding tot het aantal inwoners evenveel positieve testen laat zien als Rotterdam.

De voorbije 24 uur werden er 1739 nieuwe positieve tests gemeld. Dat waren er 341 meer dan gisteren.