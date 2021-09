Proef met steiler landen vliegtuigen op Twente Airport tegen geluidsoverlast

De komende twee weken cirkelen er meer vliegtuigen rond Twente Airport dan normaal. De vluchten zijn onderdeel van een Europees onderzoek naar nieuwe manieren om te landen, onder meer om geluidsoverlast tegen te gaan.

Zowel grote als kleine vliegtuigen doen mee aan de proef. In totaal gaat het om 250 landingen.

De piloten gaan tijdens de proef proberen om steiler te landen. "Hierdoor hoeven vliegtuigen later de landing in te zetten, waardoor minder omwonenden last hebben van geluidshinder", zegt Kees de Waal van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) tegen RTV Oost. "Ook kunnen we zo bekijken of dit een veiligere manier is om meer landingen achter elkaar te doen."

Vliegverkeer niet in de weg

Er is gekozen voor Twente Airport, omdat het een kleine luchthaven is. "We kunnen dus testen zonder dat we al teveel vliegverkeer in de weg zitten", legt De Waal uit.

De meeste vluchten worden uitgevoerd door een testvliegtuig, maar er worden ook grote passagiersvliegtuigen ingezet. Het onderzoek loopt tot en met 8 oktober.

Meer klachten

Het aantal klachten over geluidshinder bij luchthavens stijgt nu het aantal vluchten weer toeneemt. De meldingen zijn voornamelijk afkomstig van omwonenden van vliegvelden zoals Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Maastricht Aachen Airport. Ook neemt het aantal klachten over overlast door vluchten uitgevoerd door de luchtmacht toe.