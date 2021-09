Gemeente Amsterdam vroeg vrouwen om wethouder Ivens te ontlopen

De gemeente Amsterdam heeft vrouwelijke ambtenaren die hadden geklaagd over ongepaste opmerkingen van wethouder Ivens verzocht om weg te blijven bij vergaderingen en bijeenkomsten waar Ivens bij aanwezig zou zijn. Dat blijkt uit een extern onderzoek dat de gemeente liet doen naar het grensoverschrijdende gedrag van de in juli opgestapte wethouder.

Het rapport is openbaar gemaakt na een beroep van Het Parool op de Wet Openbaarheid Bestuur. In het rapport schrijven de onderzoekers dat meerdere vrouwen die vorig jaar aangaven dat ze zich niet meer veilig voelden in de werkcontacten met Ivens, te horen kregen dat ze hem dan maar beter konden mijden.

"Het feitelijke gevolg was dat de dagelijkse routine van de vrouwen werd beperkt, terwijl er voor de betrokkene feitelijk niets veranderde", schrijven de onderzoekers. En dat leidde tot "wrok en ongenoegen" bij de ambtenaren. "Zij voelden zich niet serieus genomen en waren van mening dat er in onvoldoende mate handelend werd opgetreden door de managers en de directeur."

Patroon

Toen Ivens op 5 juli aftrad, sprak zowel hij als burgemeester Halsema over een "patroon van ongewenst gedrag". De SP'er, die sinds 2014 wethouder van Wonen was, noemde zijn misdragingen "in objectieve zin licht" en zei dat ze "geen betrekking op seksueel contact" hadden. Wel waren ze volgens hem als "overdonderend, grensoverschrijdend of zelfs seksualiserend ervaren". Hij bood de betrokken medewerkers zijn excuses aan.

Volgens de externe onderzoekers heeft Ivens zich schuldig gemaakt aan ongewenste omgangsvormen. Ook zij noemen de gedragingen "in objectieve zin licht". De onderzoekers noemen het wel een aanzienlijk verzwarende factor dat het gedrag over een langere periode is doorgegaan.

Grote delen van het rapport zijn zwartgelakt en hierdoor wordt niet duidelijk wat Ivens precies heeft gezegd of gedaan. Volgens de gemeente Amsterdam is dat gebeurd dat om de privacy van de betrokkenen te beschermen.