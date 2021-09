Vreugdevuur Duindorp met maximaal 10 meter hoge stapel mag doorgaan

De gemeente Den Haag heeft een eerste vergunning verleend voor de vreugdevuren tijdens de komende jaarwisseling: het vreugdevuur in de wijk Duindorp gaat sowieso door. De gemeente liet eerder deze maand al weten dat ze positief staat tegenover de vergunningsaanvragen.

De vergunningen voor de wijken Laak en Escamp worden "zo snel mogelijk na die van Scheveningen verleend", schrijft de gemeente.

Over het vreugdevuur in Scheveningen wordt volgende week een besluit genomen. De burgemeester gaat eerst nog met de organisatoren in gesprek. De strandpaviljoens blijven deze winter staan, wat betekent dat er aan extra veiligheidseisen moet worden voldaan.

Vonkenregen en branden

De vreugdevuren mochten de afgelopen twee jaar niet doorgaan. Tijdens de jaarwisseling 2018-2019 waren de vreugdevuren bij Scheveningen hoger dan toegestaan, waardoor er een vonkenregen en branden ontstonden.

De brandstapel was 48 meter hoog, terwijl hij niet hoger mocht zijn dan 35 meter. De Haagse burgemeester Pauline Krikke stapte op na harde conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Bij de komende jaarwisseling mogen de stapels in Scheveningen en Duindorp maximaal 10 meter breed, 10 meter lang en 10 meter hoog zijn.

Het afgelasten van de vreugdevuren leidde twee jaar geleden tot rellen. Vorig jaar waren er ook rellen omdat toen ook het vuurwerk niet door mocht gaan en de vreugdevuren vanwege de coronamaatregelen eveneens weer in de ban gingen.