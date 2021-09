Van Barneveld stapte uit darttoernooi na verdenking van matchfixing

Dat hij zo slecht speelde had volgens Van Barneveld een andere oorzaak. Vlak voor het toernooi kreeg hij van de wedstrijdcommentator in zijn oortje te horen dat er gigantisch veel geld op zijn verlies was gezet. "Van alles spookte door mijn hoofd. Want ja, als ik dadelijk verlies, krijg ik de hele wereld over me heen", aldus de darter in Gefixt. "Ik stond volledig in stress te gooien. Dat bleek ook wel, want ik raakte werkelijk niks."

Telefoon- en bankgegevens

Nadat de signalen over Van Barneveld bij de DRA waren binnengekomen, besloot de toezichthouder het toernooi te reguleren. Darters die verder wilden spelen moesten instemmen dat bij verdenkingen hun telefoon- en bankgegevens door de toezichthouder mochten worden ingezien. Twee andere darters, onder wie de Nederlander Wessel Nijman, liepen daardoor een week later tegen de lamp.

Nijman bekende dat hij voor 10.000 euro een wedstrijd opzettelijk had verloren en werd voor vijf jaar geschorst. Hij is daarmee de eerste Nederlandse sporter die schuldig is bevonden aan matchfixing.

Van Barneveld besloot het niet zover te laten komen. Aanvankelijk was het plan dat hij drie weken mee zou doen, maar hij stopte na de eerste week, in overleg met wedstrijdorganisator Modus. "Ik begreep van mijn manager dat ze een onderzoek gingen instellen. Toen heeft Modus gezegd: 'Laat Ray maar even rustig aan doen'."