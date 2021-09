Blokker-topman Witteveen doet in aanloop naar beursgang stap opzij

Michiel Witteveen stopt op 1 februari als topman van de Mirage Retail Group, het bedrijf achter onder meer Blokker, Intertoys en Big Bazar. Witteveen, die Blokker 2,5 jaar geleden overnam, schetst in de NRC dat het bedrijf er weer een stuk beter voorstaat.

"Het eigen vermogen is nu 183 miljoen. Toen ik begon was dat min 340 miljoen. We hebben geen schuld, en een goede kaspositie", zegt Witteveen tegen de krant.

Hij wordt opgevolgd door Dirk-Jan Stoppelenburg, die eerder topman was bij het kledingbedrijf Scotch & Soda. Stoppelenberg moet Mirage naar de beurs brengen. Witteveen blijft wel betrokken, als aandeelhouder en als voorzitter van de raad van commissarissen. Daarmee ruilt hij feitelijk met Stoppelenburg van rol.

Volgens Witteveen (67) is de wissel logisch. Bij Blokker heeft nu elke keten een eigen bestuurder en het bedrijf is volgens hem "in rustiger vaarwater" gekomen. Dat vraagt volgens hem een andere manier van besturen. "Dirk-Jan kan dat veel beter dan ik", zegt hij tegen NRC. "Ik ben een ongeduldige ondernemer. Maar in de tijd dat het heel erg stormde, was dat ook nodig."