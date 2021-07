Blokker maakte vorig jaar bijna winst: 'We waren echt heel dichtbij'

Winkelketen Blokker is op weg om dit jaar winstgevend te zijn. Dat zegt de huidige eigenaar van het concern Michiel Witteveen, die het bedrijf volgend jaar naar de beurs wil brengen. Het 125-jarige Blokker maakt al jaren verlies, met het dieptepunt in 2017 en 2018. Die jaren bleef er een verlies over van in totaal bijna 700 miljoen euro.

De winkelketen is sinds 2019 onderdeel van de Mirage Retail Group, waar in Nederland ook Intertoys, BCC, Big Bazar en Miniso bij horen. Uit de jaarcijfers van 2020 blijkt dat het moederbedrijf op papier winst heeft gemaakt: 57 miljoen euro. Dat komt door een eenmalige meevaller: Mirage kocht afgelopen jaar het verlieslatende elektronicaconcern BCC voor een lagere prijs dan dat het bedrijf op papier waard is. Los van die meevaller was er 31 miljoen euro verlies.

Volgens Witteveen was de retailgroep tot de lockdown in december op weg naar winst. "We zaten er vorig jaar echt heel dichtbij. Hadden we op 15 december niet dicht gemoeten, dan hadden we ook zonder de meevaller een positief resultaat gehad."

Eigen merk

In de cijfers die Mirage Retail Group worden de resultaten van de individuele winkelketens niet uitgesplitst. Hoe Blokker er precies voorstaat, is niet te zeggen. Volgens Witteveen groeide de omzet van het Blokker-bedrijf tot de tweede lockdown met 5 procent. Op personeelskosten werd bespaard. Ook liggen er meer producten in de winkels die het Blokker-merk meekrijgen. Daar zit een hogere marge op.

"Ondanks alle perikelen met corona gaat het aanzienlijk beter", zegt Witteveen. Hij wil het bedrijf dit jaar winstgevend maken om het volgend jaar naar de beurs te brengen. "Ik ben niet meer de jongste en wil het bedrijf goed achterlaten. Dan is een beursgang voor onze 10.000 man personeel de beste oplossing."

Als de beursgang er daadwerkelijk komt, krijgen beleggers precies te zien hoe het met de winkelketens individueel gaat.