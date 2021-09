Braziliaanse huishoudens wankelen onder inflatie, Bolsonaro krijgt de schuld

100 real voor boodschappen

Het pensioentje van Omar en Toninha is niet voldoende om alle rekeningen van te betalen, beiden vullen hun inkomen aan. Hij repareert kapotte televisies en andere elektronica, zij verkoopt kleding. De inflatie is het gesprek van de dag, niet alleen bij de familie Moura. Het raakt zo'n beetje iedereen, en roept bovendien angstige herinneringen op.

"Kijk", zegt econoom Thomaz Sarquis, terwijl hij zijn mouwen oprolt. Aan de binnenkant van zijn biceps heeft hij een grillige grafiek laten tatoeëren. "De geschiedenis van de inflatie in ons land." Hij wijst op een uitschieter naar boven. "Dat was de tijd van hyperinflatie, in de jaren negentig stegen op een gegeven moment de prijzen op jaarbasis ruim 6000%. Veel mensen weten dat nog goed en zijn als de dood dat zoiets weer kan gebeuren."

Al verwacht Sarquis niet dat het weer zo erg wordt als toen, duidelijk is dat de prijzen voorlopig nog wel even blijven stijgen. Dat merkt de familie Moura elke dag. "We hebben nog 100 real over voor de boodschappen", zegt Vanessa terwijl ze naar de supermarkt loopt. Omgerekend is dat zo'n zestien euro tegen de huidige wisselkoers.