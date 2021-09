1624 nieuwe positieve tests, gemiddelde daling

Bij het RIVM werd één overleden covid-patiënt gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld vijf doden per dag, tegen zes doden per dag een week eerder. In het weekend worden minder sterfgevallen doorgegeven aan het RIVM. Daardoor zijn op zondag en maandag deze cijfers vrijwel altijd lager dan in de rest van de week.