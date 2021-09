Taliban hangen lijken op in Afghaanse stad Herat

In de Afghaanse stad Herat, in het westen van het land, zijn de lichamen van vier Afghaanse mannen publiekelijk opgehangen. Dat melden internationale media op basis van bewoners en lokale autoriteiten.

Zeker een van de lichamen is opgehangen aan een kraan op het centrale stadsplein. Op een video, die circuleert op sociale media, is te zien dat het bebloede lichaam in kettingen is gewikkeld. De drie andere mannen zijn naar plekken elders in de stad gebracht om publiekelijk te laten zien, aldus getuigen.

De gedode mannen waren volgens de Taliban betrokken bij een ontvoering van een zakenman en diens zoon. Ze werden gezien bij een controlepost waarna een vuurgevecht uitbrak, zeggen de Taliban. De publieke vertoningen van de lichamen dienen als "afschrikwekkend voorbeeld" voor andere ontvoerders, zegt de gouverneur.

Lijfstraffen en executies

Ook toen de Taliban in de jaren 90 aan de macht waren, hielden ze er dergelijke praktijken op na. Toen werden mensen publiekelijk geëxecuteerd, in een vol stadion in Kabul of in de Eid Gah moskee in Kabul.

De belangrijkste woordvoerder van de Taliban zei eerder in een persconferentie dat de beweging gematigder is geworden, maar de praktijk is daarmee in strijd. Sinds de machtsovername in augustus zijn er geregeld berichten dat de Taliban lijken ophangen en gebruikmaken van andere extremistische afschrikmiddelen. In zeker twee gevallen werden mannen afgelopen week achterin een pick-uptruck gezet en met de handen vastgebonden rondgereden.

Talibanleider mullah Nooruddin Turabi, zei gisteren dat "het afhakken van handen hoogst noodzakelijk is voor de veiligheid, als afschrikmiddel". Turabi was een van de oprichters van de terroristische beweging, was minister van Justitie onder het Talibanbewind van de jaren 90 en gaf leiding aan de religieuze politie. Nu is hij verantwoordelijk voor onder meer de gevangenissen.