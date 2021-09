Talibanleider: straks weer lijfstraffen en executies in Afghanistan

In Afghanistan gaat de radicaal-islamitische Taliban weer handen afhakken en executies uitvoeren, als het aan een van de oprichters van de extremistische groepering ligt. Mullah Nooruddin Turabi heeft tegen persbureau AP gezegd: "Het afhakken van handen is hoogst noodzakelijk voor de veiligheid, als afschrikmiddel".

Hij weet nog niet zeker of de straffen weer in het openbaar worden uitgevoerd. Dat gebeurde wel in de jaren 90, toen de Taliban ook aan de macht waren. Toen werden mensen geëxecuteerd in een vol stadion in Kabul of in de Eid Gah moskee in Kabul, terwijl honderden mensen toekeken.

Turabi, die op een sanctielijst van de Verenigde Naties staat, was toen minister van Justitie en gaf leiding aan de religieuze politie. Veroordeelde moordenaars werden veelal gedood met één kogel door het hoofd, afgeschoten door een familielid van het slachtoffer. Ook konden nabestaanden 'bloedgeld' accepteren, waarmee de dader bleef leven. Bij veroordeelde dieven werd de hand geamputeerd. En wie op een snelweg iemand beroofde, kon rekenen op amputatie van een hand en een voet.

"We zijn veranderd"

Over de verontwaardiging bij de internationale gemeenschap over de openbare terechtstellingen van destijds zegt Turabi nu: "Niemand gaat ons vertellen hoe onze wetten moeten zijn. Wij zullen de islam volgen en onze eigen wetten maken, gebaseerd op de Koran".

Turabi zei ook dat de Taliban niet meer zullen ingrijpen als mensen televisie kijken, een mobiele telefoon gebruiken of foto's en filmpjes maken. "We zijn veranderd", zegt hij daarover.

Er zijn nu ook al berichten over Talibanstrijders die straffen uit de jaren 90 weer toepassen, zoals het aan de schandpaal nagelen van dieven. In zeker twee gevallen werden mannen afgelopen week achterin een pick-uptruck gezet met de handen vastgebonden en rondgereden. Kort na hun machtsovername benadrukte de belangrijkste woordvoerder van de Taliban tijdens een persconferentie dat de beweging aanzienlijk gematigder waren geworden.