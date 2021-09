Hoorn schuift besluit over standbeeld J.P. Coen op lange baan

De gemeente Hoorn neemt pas over minimaal een jaar een besluit over het lot van het omstreden standbeeld van J.P. Coen. Eerst wordt het eigen 'inclusiebeleid' tegen het licht gehouden en vervolgens wil de gemeente nieuwe gesprekken met inwoners voeren over racisme en uitsluiting. Na de zomer van 2022 wordt dan besloten of het beeld al dan niet wordt weggehaald.

Het beeld van VOC-kopstuk Coen in het centrum van Hoorn leidt al tijden tot felle discussies. Tegenstanders willen het weg hebben, onder meer omdat hij duizenden doden op zijn geweten heeft op de Banda-eilanden.

Daartegenover staan mensen die stellen dat het standbeeld juist een bijdrage kan leveren aan de discussie over slavernij en racisme. Andere voorstanders zeggen op te komen voor de Nederlandse cultuur.

Rellen

Vorig jaar juni ontstonden rellen bij demonstraties van voor- en tegenstanders van het monument. Vervolgens besloot de gemeente om in het tweede kwartaal van dit jaar 'stadsgesprekken' met inwoners te voeren over de toekomst van het beeld.

Besloten is nu dat er een tweede ronde van deze gesprekken moet komen, maar pas nadat het 'inclusiebeleid' is geactualiseerd en geconcretiseerd, zegt de gemeente. Dat laatste is nodig om vast te leggen "wat je als stad wil bereiken en waar het stadsbestuur op aangesproken mag worden". Uiteindelijke doel is "om uit de doorsudderende discussie te komen".