VS zet vervolging Huawei-topvrouw niet door

De VS wil de Chinese Huawei-topvrouw Meng Wanzhou niet meer vervolgen voor fraude en het breken van een handelsembargo met Iran. Een deal met de Amerikaanse aanklager moet de weg vrijmaken voor Mengs terugkeer naar China.

Meng werd in december 2018 op verzoek van de VS opgepakt op het vliegveld van het Canadese Vancouver, vlak voor een ronde belangrijke handelsgesprekken tussen Peking en de regering-Trump. Door de arrestatie van de dochter van de oprichter van Huawei verslechterde de toch al koele relatie tussen de twee landen nog verder.

De VS beschuldigde Meng ervan via een Huawei-dochterbedrijf het handelsembargo tegen Iran te hebben geschonden met de verkoop van computeronderdelen. Het land vroeg om uitlevering om haar voor fraude te kunnen berechten. Meng ontkent schuld.

Proeftijd

De aanklager wil nu van vervolging afzien als Meng zich gedurende een proeftijd van vier jaar aan bepaalde voorwaarden houdt. Welke dat zijn is nog niet bekendgemaakt. De rechtszaak tegen de IT- en telecomreus Huawei wil de aanklager nog wel voortzetten.

Dat de VS afziet van een proces tegen Meng zou de relatie met China kunnen verbeteren. Mogelijk heeft het ook consequenties voor de zaak van twee Canadese burgers die in China werden opgepakt na de arrestatie van Meng. Een van hen is inmiddels wegens spionage tot elf jaar cel veroordeeld.

Huawei heeft nog niet gereageerd op het Amerikaanse besluit. Omdat een Canadese rechter zich officieel nog moet buigen over het Amerikaanse voorstel, is het nog niet duidelijk wanneer Meng naar huis kan.