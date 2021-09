Zeven jaar cel voor Groningse dansschoolhouder die leerlingen misbruikte

Voormalig dansschoolhouder Khalid A. (38) uit Groningen is veroordeeld tot zeven jaar cel voor het aanranden en verkrachten van dertien jonge vrouwen. De celstraf is conform de eis van het Openbaar Ministerie.

De slachtoffers zijn leerlingen van Groningen Dance Center (GDC) en waren bijna allemaal minderjarig. A. leidde de dansschool met circa 450 leerlingen sinds 2004.

Het misbruik vond plaats van 2015 tot vorig jaar tijdens privésessies. Die aparte oefensessies waren volgens A. nodig om bij een demoteam te komen of voor een carrière in Amerika in aanmerking te komen. Vaak ging het om stretchoefeningen en massages die uitliepen op seksuele handelingen.

De rechter vindt de verklaringen van de slachtoffers betrouwbaar. A. heeft volgens de rechter misbruik gemaakt van zijn machtspositie. De rekoefeningen hadden "onmiskenbaar een seksuele lading", aldus de rechter. Volgens de rechter heeft A. alleen "oog gehad voor de bevrediging van zijn eigen behoeftes, zonder zich te bekommeren om de schadelijke gevolgen van zijn gedrag voor de slachtoffers."

Ontkend

A. heeft alle aantijgingen ontkend, op één na, schrijft RTV Noord. Hij geeft toe dat hij met een van zijn leerlingen seks gehad heeft, maar dat dat op vrijwillige basis gebeurde. Volgens A. waren ze verliefd op elkaar. De rest van de seksuele handelingen heeft volgens hem nooit plaatsgevonden.

Beroeps- en contactverbod

A. kreeg ook een beroepsverbod van vijf jaar en een contactverbod met de slachtoffers opgelegd. Beide maatregelen volgen op de celstraf. A. is volledig toerekeningsvatbaar, volgens de rechtbank. Deskundigen hebben geen psychische stoornissen bij hem aangetroffen.