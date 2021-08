Zeven jaar cel geëist tegen Groningse dansschoolhouder in zedenzaak

"Het jaar 2020 was een rampjaar voor mij, waarin elke vorm van levensvreugde mij is ontnomen", zei een ander. "De twee dingen waar ik het meest van hield en houd zijn van me afgenomen. Mijn passie voor dansen is me afgenomen en mijn moeder kwam aan kanker te overlijden. Allemaal binnen anderhalve maand."

Volgens het slachtoffer is haar moeder met zorgen over haar komen te overlijden. "Ze had namelijk lucht gekregen van de situatie op de dansschool en ik heb deze heel oppervlakkig beantwoord. Dat is een situatie die ik door jouw toedoen voor de rest van mijn leven met mij mee moet dragen."

Weer een ander slachtoffer: "Je maakte onopvallend misbruik van onze talenten. Met mooie woorden prees je ons de hemel in, maar je daden waren de hel op aarde."

PTSS

Een deel van de vrouwen zegt een post-traumatische stressstoornis (PTSS) te hebben opgelopen. Een van de slachtoffers zegt dat A. haar naar de dansschool lokte om "zogenaamd wedstrijdkleding te passen".

"Sinds deze dag is mijn leven veranderd", vertelde ze. "Je hebt mij gemanipuleerd en enorm onder druk gezet. Ik durfde daarna niet over straat, ik durfde ook na je aanhouding 's avonds niet meer naar buiten. Ik heb PTSS, allemaal door die ene verschrikkelijke dag omdat jij je behoeftes niet voor je kon houden."