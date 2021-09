Studenten noemen moties tegen leenstelsel 'genadeklap', maar verdwijnt het ook echt?

Studentenorganisaties zijn blij dat een meerderheid van de Tweede Kamer het leenstelsel voor studenten wil vervangen door een basisbeurs. Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) zegt dat de Kamer "een genadeklap uitdeelt aan het leenstelsel". De landelijke Studentenvakbond LSVb benadrukt dat actievoeren nodig blijft, omdat er nog geen concrete acties volgen van het kabinet.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen werden vannacht twee moties aangenomen om het leenstelsel zo snel mogelijk af te schaffen en te vervangen door een basisbeurs. Vrijwel alle partijen keerden zich tegen het leenstelsel. Alleen de VVD stemde tegen beide moties. De Kamer zegt niet hoe de afschaffing moet worden betaald en of studenten die hebben moeten lenen, moeten worden gecompenseerd.

Politiek verslaggever Wilco Boom wijst erop dat nog verre van zeker of het kabinet iets aan het leenstelsel gaat veranderen. Demissionair premier Rutte ontraadde de afschaffing van het leenstelsel op dit moment en liet daarmee doorschemeren dat het kabinet hem niet gaat uitvoeren.

Boom: "Het kabinet is dat ook niet verplicht. Het is ook onduidelijk hoe de afschaffing wordt betaald", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. Rutte wees er dan ook op dat het een grote beleidswijziging is. De kosten van de compensatie voor studenten die hebben moeten lenen worden op zeker anderhalf miljard euro geschat, maar er gaan ook veel hogere bedragen rond, tot vele miljarden euro's. Daarnaast zou de invoering van een basisbeurs mogelijk miljarden kosten.

"Als ik student was, zou ik nog even geen champagne of bier op de goede afloop drinken", zegt Boom. "We moeten dus afwachten wat het kabinet gaat doen."

Demissionair premier Rutte: