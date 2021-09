Poolse regio zwicht onder Europese druk: geen lhbti-vrije zone meer

Een Poolse regio heeft onder druk van de Europese Unie zijn lhbti-vrije zone afgeschaft. In die zones willen lokale besturen dat kinderen en gezinnen niet langer in aanraking komen met "lhbti-ideologie". Sinds 2019 zijn daarvoor in meer dan honderd Poolse gebieden resoluties aangenomen.

Over de zones ontstond twee jaar geleden commotie in andere Europese landen. Het Europees Parlement veroordeelde de plekken ten strengste en de Europese Commissie dreigde met het stopzetten van subsidies.

Die druk is een reden voor de provincie Swiety Krzyz, met als hoofdstad Kielce, om de lhbti-vrije zone af te schaffen. Het regiobestuur stemde daar gisteravond mee in.

Spanningen tussen Polen en EU

Polen ligt de laatste tijd op meerdere punten in de clinch met de Europese Unie. Zo moet het land de Europese Commissie een half miljoen euro per dag betalen totdat het een omstreden kolenmijn sluit.

Ook wil de EU dat Warschau de onafhankelijkheid van de tuchtkamer voor rechters verbetert. En er is commotie over plannen om de houtkap in een eeuwenoud bos weer op te starten.