Op de valreep toch licentieverlenging voor kritische Poolse nieuwszender

De kritische nieuwszender TVN24 mag toch blijven uitzenden in Polen. Eerder werd er rekening mee gehouden dat de vergunning zou worden ingetrokken vanwege een omstreden mediawet, maar de Poolse toezichthouder heeft de licentie nu toch verlengd.

Komende zondag zou de uitzendlicentie aflopen. Die was in gevaar gekomen nadat het lagerhuis vorige maand een omstreden aanpassing van de mediawet had aangenomen. In de wet staat dat niet-Europese bedrijven geen meerderheidsbelang mogen hebben in Poolse media. TVN24 is grotendeels in handen van het Amerikaanse Discovery,

Volgens de regering moet de wet buitenlandse beïnvloeding via de media voorkomen, maar critici stelden dat de wetsaanpassing bedoeld was om de persvrijheid in het land verder in te perken. Dagelijks kijken miljoenen mensen naar de onafhankelijke nieuwszender.

Nederlandse licentie

Het Poolse hogerhuis keerde zich echter enkele weken geleden tegen de mediawet. Daarop kondigde regeringspartij PiS aan om er in het lagerhuis opnieuw over te gaan stemmen, wat de beslissing van het hogerhuis zou kunnen overrulen. Ook president Duda moet zijn goedkeuring nog geven.

Overigens kreeg TVN24 onlangs een uitzendlicentie in Nederland, waardoor de zender in principe toch al kon blijven uitzenden in Polen en de rest van de Europese Unie.