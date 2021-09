Helmut Oberlander (97), laatste nazi van Canada, overleden

Een oud-nazi die op het punt stond Canada uit gezet te worden, is vlak voor een definitief besluit daarover overleden. Helmut Oberlander werd 97 jaar.

Oberlander maakte in de Tweede Wereldoorlog deel uit van een Einsatzkommando, een groep die in Oost-Europa tienduizenden Joden, communisten, partizanen, intellectuelen en zigeuners om het leven bracht. Hij zou vertaler zijn geweest.

De geboren Oekraïner emigreerde in 1954 naar Canada en werd in 1960 staatsburger. Bij beide gelegenheden had hij verzwegen dat hij lid was geweest van zo'n Einsatzkommando.

'Gedwongen'

Canada probeerde hem sinds 1995 het land uit te zetten, maar de rechter hield dat meerdere malen tegen. Canadese media zeggen dat een nieuwe poging dit jaar bijna leek te slagen.

Oberlander heeft altijd gezegd dat hij op zijn zeventiende door de nazi's is gedwongen in dienst te gaan. Hij is nooit aangeklaagd voor een concreet misdrijf. Hij stond wel op een lijst van de meest gezochte nazi-oorlogsmisdadigers van het Simon Wiesenthal Center, een Joodse mensenrechtenorganisatie.