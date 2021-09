NedTrain moet schadevergoeding betalen om blootstelling aan chroom-6

NedTrain is aansprakelijk voor de gezondheidsschade die dertig mensen hebben opgelopen bij het opknappen van treinen, waarbij ze werden blootgesteld aan chroom-6. Dat heeft de rechtbank in Breda bepaald.

De slachtoffers zijn (voormalige) bijstandsgerechtigden die tussen 2004 en 2010 actief waren in loodsen in Tilburg, waar de treinen stonden. De gemeente Tilburg werkte met NedTrain, dat onderdeel is van NS, samen in het kader van een re-integratietraject voor mensen in de bijstand en zette tussen 2004 en 2012 zo'n 800 werklozen in de werkplaats van het bedrijf aan het werk.

Schadevergoeding

De groep wil een schadevergoeding afdwingen en stapte daarom samen naar de rechter. De rechtbank oordeelt in deze civiele zaak dat NedTrain inderdaad aansprakelijk is en een vergoeding moet betalen omdat bekend moet zijn geweest dat de kankerverwekkende stof chroom-6 in de verf op de treinen zat.

Over de hoogte van de schadevergoeding wil de rechter zich niet buigen. Omdat "de verschillen tussen de eisers te groot zijn" moet in een aparte procedure per geval bekeken hoe hoog het bedrag moet zijn, schrijft Omroep Brabant.

Honderden mensen

Er loopt nog een grotere rechtszaak tegen NedTrain en de gemeente Tilburg, die het Openbaar Ministerie heeft aangespannen. In deze strafzaak gaat het om alle 800 mensen die zijn blootgesteld aan het giftige anti-roestmiddel. Een onafhankelijke commissie concludeerde in 2019 dat de gemeente en NedTrain verantwoordelijk zijn voor de gezondheidsschade die deelnemers opliepen.

Het OM stelt dat de gemeente Tilburg en NS onvoldoende voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers hebben gezorgd. Ze worden verdacht van het overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet milieubeheer. De zaak wordt pas volgend jaar inhoudelijk behandeld door de rechtbank.