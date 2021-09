Discussie over corona-extremisme in Duitsland verhardt na mondkapjesmoord

In Duitsland is in de aanloop naar de verkiezingen de discussie op scherp komen te staan over de omgang met tegenstanders van de coronamaatregelen. Dat is gebeurd na de moord op een medewerker van een tankstation in Idar-Oberstein vlak bij Luxemburg.

Toen die een klant aansprak op het verplichte mondmasker, ging de klant boos weg. Anderhalf uur later kwam de 49-jarige man terug met een vuurwapen en schoot de 20-jarige medewerker door het hoofd. Het incident leidde tot afschuw in Duitsland.

De Duitse minister van Volksgezondheid Spahn heeft opgeroepen tot actie tegen de haat in zijn land. Hij sprak van een koelbloedige moord, mede veroorzaakt door de stemmingmakerij op sociale media. "Uit woorden ontstaan uiteindelijk daden."

Andere politici lieten zich in vergelijkbare termen uit. Volgens de politie is er sprake van een nieuw soort complotextremisme, dat direct gelinkt kan worden aan corona.

IT'er

De klant vluchtte na zijn daad, maar kon na een klopjacht worden aangehouden. Hij zou bij zijn arrestatie hebben gezegd dat hij de maatregelen tegen het coronavirus afwijst. Hij zou werkzaam zijn als IT'er en geen strafblad hebben. Volgens de politie heeft de man alleen gehandeld en niet uit naam van een organisatie.