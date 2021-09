Vrouw vindt door stratenmakers weggehaalde stolpersteine

Een vrouw heeft bij werkzaamheden in de Sarphatistraat in Amsterdam 'stolpersteine' gevonden. Dat zijn metalen plaatjes die herinneren aan Joden die in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's zijn vermoord. De stolpersteine, die ook struikelstenen worden genoemd, zitten in trottoirs voor de huizen waar deze Joden woonden.

"Gisteravond deze struikelstenen gevonden op een berg stenen in de Sarphatistraat", schrijft de vrouw in een inmiddels verwijderde post op Facebook. "De gemeente is de straat aan het verbouwen en gooit deze roekeloos weg. Mee naar huis genomen, gepoetst en doorgegeven. Toch te triest voor woorden!"

De vrouw heeft de vondst doorgegeven aan de Stichting Stolpersteine. Bestuurder Alexander Stukenberg heeft contact met de gemeente opgenomen en zegt dat de stolpersteine door de gemeente bij de vrouw worden opgehaald. Hij vermoedt dat de stratenmakers niet wisten dat het speciale stenen zijn. Ze zullen worden teruggeplaatst.

Stukenberg ziet een taak voor de gemeente. "De stolpersteine worden zodra ze geplaatst zijn eigendom van de gemeente. Maar de gemeente heeft daar geen procedure voor en weet dus niet waar ze liggen." Daardoor wordt er bij het plannen van werkzaamheden geen rekening mee gehouden dat ze er liggen. Hij wil dit in november bij een gesprek met burgemeester Halsema aan de orde stellen.

Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam zegt dat de gemeente het voorval onderzoekt.