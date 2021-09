Arrestaties om netwerk van Latijns-Amerikaanse sekswerkers in Nederland

De politie heeft een vrouw uit Amsterdam en een man uit Weert aangehouden die Latijns-Amerikaanse illegalen vermoedelijk als sekswerkers lieten werken. Het gaat onder meer om transgenders.

Het OM verdenkt de twee van het regelen van verblijfspapieren voor de vrouwen en transpersonen uit Latijns-Amerika, wat volgens justitie neerkomt op mensensmokkel. De vrouw zou woon- en werkplekken voor de prostituees hebben geregeld, de man zou hen naar die adressen hebben gebracht.

Bij de 62-jarige vrouw werd een telefoon in beslag genomen met daarin 1600 contacten, zowel van sekswerkers als van personen die hen voorzagen van onderdak en een werkplek. Volgens het Openbaar Ministerie werden voor de prostituees onder meer op internet advertenties geplaatst en afspraken met klanten gemaakt. In ruil hiervoor moesten zij een substantieel deel van hun verdiensten afstaan.

De politie heeft alle 1600 contacten in de telefoon van de vrouw een bericht gestuurd. Sekswerkers krijgen in het whatsappbericht van de politie hulp aangeboden. De vrouwelijke verdachte zit de komende twee weken in voorarrest, de man is in afwachting van het onderzoek vrijgelaten.

'Kwetsbare positie'

Volgens het OM bevinden de Latijns-Amerikaanse slachtoffers zich in een kwetsbare positie omdat zij vaak niet goed Nederlands en Engels spreken. "Zij zijn over het algemeen 7 dagen in de week 24 uur beschikbaar voor vaak risicovolle seks", schrijft het OM in een persbericht. De sekswerkers zouden na één week naar een andere plek worden verhuisd, volgens justitie om het aanbod in steden "vers" te houden.

De autoriteiten zien de laatste jaren een toename van vrouwen en transpersonen uit Latijns-Amerika die in Nederland in de prostitutie belanden. Het OM schat op basis van advertenties dat er momenteel ongeveer 700 transgender sekswerkers in Nederland zijn, maar hun werkelijke aantal ligt vermoedelijk veel hoger. Zij komen volgens justitie naar Nederland omdat zij in Latijns-Amerika vrezen voor hun leven.

Carrousel van slachtoffers

Niet alleen in Nederland zouden zij aan het werk zijn; uit informatie van opsporingsdienst Europol worden in heel Europa sekswerkers uit Latijns-Amerika aan het werk gezet.

Justitie spreekt van "een carrousel" van slachtoffers die telkens voor een korte periode op wisselende werkplekken worden ingezet.