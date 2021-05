Marechaussee pakte vorig jaar meer mensensmokkelaars op

De Koninklijke Marechaussee heeft vorig jaar meer mensensmokkelaars opgepakt dan in 2019. Het waren er 123, dat is een toename van 40 procent.

Vooral rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel werden veel mensensmokkelaars opgepakt. "Alleen daar al waren 45 aanhoudingen", zegt Robert van Kapel van de marechaussee in het NOS Radio 1 Journaal. "We horen verhalen dat sommige mensen vijf- tot tienduizend euro hebben betaald om zich tot aan de stoep van het azc te laten brengen."

De marechaussee heeft geen verklaring voor de toename. "Pas over een paar jaar is duidelijk of er sprake is van een trend", zegt Van Kapel. Wel zegt hij dat er vaker berichten zijn over ongedocumenteerde migranten die uit vrachtwagens springen bij controles aan de Belgische en Duitse grens.

Samenwerking met België en Duitsland

Ook zijn er meer incidenten in Nederlandse havens en er worden vaker ongedocumenteerde migranten aangetroffen in het landingsgestel van vliegtuigen.

De Koninklijke Marechaussee werkt nauw samen met collega's in België en Duitsland om het probleem aan te pakken. "Want dit blijft een fenomeen dat heel ernstig is", zegt Van Kapel.