Partij van Poetin behoudt meerderheid parlement, communisten winnen terrein

Verenigd Rusland heeft de parlementaire meerderheid behouden in de verkiezingen, zo blijkt uit de voorlopige resultaten. De partij, gelieerd aan president Poetin, heeft met bijna 74 procent van de stemmen geteld bijna 49 procent van de stemmen behaald. De Communistische Partij volgt met ongeveer 20 procent van de stemmen.

Vergeleken met de laatste parlementsverkiezingen in 2016 lijken de uitslagen wat slechter uit te pakken voor Verenigd Rusland. Toen haalde de partij ruim 54 procent van de stemmen binnen.

Maar volgens critici zou het de partij nog slechter zijn vergaan als er geen fraude was gepleegd. "Sommige waarnemers spreken van de ernstigst vervalste verkiezingen in lange tijd", zegt correspondent Geert Groot Koerkamp. "Al zullen de statistieken dat nog moeten uitwijzen."

De opzet van de verkiezingen was sowieso in het voordeel van Verenigd Rusland, zegt Groot Koerkamp. "Ze waren uitgesmeerd over drie dagen. Drie dagen stemmen betekent dat het veel moeilijker is waar te nemen. Waarnemers kunnen niet drie dagen dag en nacht alles volgen. Daarnaast is een deel van de stemmen elektronisch uitgebracht. Dat biedt ook ruimte voor fraude."

Proteststemmen naar Communistische Partij

Het afgelopen jaar werden kritische organisaties vrijwel buitenspel gezet. Bondgenoten van oppositieleider Navalny, die een straf van tweeënhalf jaar uitzit in een strafkamp, konden bijvoorbeeld niet meedoen aan de verkiezingen nadat de rechter Navalny's beweging in juni als "extremistisch" had bestempeld.

De beweging van de oppositieleider had voorafgaand aan de verkiezingen kiezers aangemoedigd tactisch te stemmen tegen Verenigd Rusland. Het kwam erop neer dat ze moesten stemmen op de kandidaat die de meeste kans maakte de kandidaat van Verenigd Rusland te verslaan in een bepaald kiesdistrict.

Ten opzichte van de vorige verkiezingen behaalde de Communistische Partij relatief veel winst. "Dat zal niet direct leiden tot een andere situatie in het parlement, maar het geeft wel aan dat een deel van de proteststemmen naar dat soort partijen gaat", zegt Groot Koerkamp.

Directe gevolgen van de voorlopige verkiezingsuitslag zijn er volgens Groot Koerkamp overigens niet. "Het is een soort stoelendans. Het parlement zal niet veranderen en zal gewoon de wetten gaan aannemen die het moet aannemen van de president. Verenigd Rusland zal misschien wat minder zetels hebben, maar de constitutionele meerderheid komt niet in gevaar."