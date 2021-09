Eerste druk van 'Frankenstein' brengt meer dan 1 miljoen dollar op

Een eerste druk van de beroemde historische roman Frankenstein is op een veiling in New York gekocht voor 1,17 miljoen dollar. Volgens Fine Books Magazine, gespecialiseerd in zeldzame boeken, gaat het om het hoogste bedrag dat ooit voor een geprint werk van een vrouwelijke auteur is neergeteld.

Het boek van de Engelse schijfster Mary Shelley is een van de vijfhonderd exemplaren van de eerste druk uit 1818. Veilinghuis Christie's verwachtte aanvankelijk dat het tussen de 200.000 en 300.000 dollar zou opbrengen, maar dat bedrag viel veel hoger uit.

Het werk bestaat uit drie delen in hun originele kaft. Het werk bevat een voorwoord van de dichter Percy Shelley, de echtgenoot van de auteur, en een opdracht aan haar vader, schrijver en filosoof William Godwin.

Het werk werd destijds anoniem door de uitgever gepubliceerd. Het verhaalt over een wetenschapper, doctor Frankenstein, die met het materiaal van diverse lijken een nieuw wezen creëert dat zich onttrekt aan de wil van de maker. Het geldt als een van de belangrijkste werken in de Engelse literatuur.