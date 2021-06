Amerikaanse gouden munt geveild voor 15,5 miljoen euro

Een unieke gouden munt van Amerikaanse makelij heeft bij een veiling in New York bijna 18,8 miljoen dollar opgeleverd, omgerekend zo'n 15,5 miljoen euro. Dat maakt het de duurste munt uit de geschiedenis.

De door Sotheby's geveilde munt is een zogenoemde Double Eagle uit 1933. Oorspronkelijk zou de munt 20 dollar waard worden, maar hij kwam nooit in omloop. Vlak na het slaan van de serie besloot toenmalig president Franklin Roosevelt geen goud meer te gebruiken voor Amerikaans muntgeld.

De meeste gouden munten uit de (kleine) serie liggen in een museum of zijn omgesmolten. Een aantal exemplaren raakte zoek, waaronder de munt die nu geveild is. Hij behoorde een tijd tot de verzameling van de Egyptische koning Faroek, daarna kwam de munt in handen van de Amerikaanse schoenenontwerper Stuart Weitzman.

Wie het unieke geldstuk gekocht heeft van de 79-jarige Weitzman is niet bekendgemaakt.