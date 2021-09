Hoe Poetin het parlement onder controle wil houden

Gisteren, vandaag en morgen kunnen Russische kiezers stemmen voor een nieuw parlement, de Doema. Vanwege de coronapandemie zijn de verkiezingen uitgesmeerd over drie dagen. De uitslag staat voor een belangrijk deel al vast: de partij Verenigd Rusland (VR) zal de meerderheid in het parlement behouden. VR is de partij die president Poetin steunt.

Nu heeft het 343 van de 450 zetels in de Doema, een meerderheid waarmee de partij alles kan bepalen. President Poetin wil dat graag zo houden, want dit parlement zit er nog als hij in 2024 opnieuw tot president kan worden gekozen. Het parlement doet vrijwel altijd wat het Kremlin wil, de partij VR is daarvoor de garantie.

Maar in de peilingen staat VR nu op een historisch dieptepunt: zelfs bij het officiële centrum voor opinieonderzoek staat VR op ongeveer 30 procent. Om zondagavond toch boven de 50 procent te eindigen - of een tweederdemeerderheid zoals Poetin liever zou zien - is dus heel wat kunst- en vliegwerk nodig.