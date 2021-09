VS geeft toe dat drone-aanval tien onschuldige mensen doodde

De Verenigde Staten geven toe dat er inderdaad tien onschuldige burgers zijn omgekomen bij de drone-aanval op 29 augustus, die de VS uitvoerden vlak voor vertrek uit Afghanistan. Onder hen waren zeven kinderen.

De aanval was een vergelding van een bloedige aanval van IS-K op de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad. Volgens het Pentagon waren er bij de aanval twee IS-K strijders geraakt die betrokken zouden zijn geweest bij het plannen van aanslagen tegen de Amerikaanse strijdkrachten in Kabul.

Generaal McKenzie van het Amerikaanse leger noemt de aanval een "tragische vergissing" en biedt zijn excuses aan. "Deze aanval werd uitgevoerd in de oprechte overtuiging dat het een bedreiging voor onze troepen en de evacués op de luchthaven zou voorkomen."

Water, geen explosieven

De Amerikaanse drone volgde de 43-jarige Zemari Ahmadi, een Afghaanse medewerker van een Amerikaanse hulporganisatie urenlang, omdat hij door de VS werd aangezien voor een lid van terreurorganisatie IS. Toen hij op een binnenplaats jerrycans in een auto laadde werd aangenomen dat hij explosieven wilde vervoeren.

Later bleek dat het water was geweest.