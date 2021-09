Politie start groot onderzoek naar steekincident Almelo, vraagt om beeldmateriaal

De politie is een groot onderzoek gestart naar het steekincident in Almelo eerder vandaag. Bij het incident kwamen twee personen om het leven, een derde slachtoffer raakte gewond. Omdat beelden een essentiële rol kunnen spelen bij het onderzoek, is de politie op zoek naar beeldmateriaal.

"Mensen met een bewakingscamera, dashcam of videodeurbel vragen we om beelden van vrijdagochtend uit te kijken", is te lezen in een persbericht. "Is er iets opvallends te zien? Meld dit dan."

Meerdere arrestatieteams rukten vanochtend uit naar de M.Th. Steynstraat in Almelo na een melding van een steekincident. Op een balkon van een van de flats in de straat stond een man met een kruisboog en een ontbloot bovenlijf. Met de kruisboog is op omstanders geschoten. De politie riep korte tijd op om niet naar de locatie te komen vanwege de dreigende situatie.

De man op het balkon is te zien in deze video: