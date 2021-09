Creditcard van één klant zichtbaar voor andere ING-gebruikers

Een deel van de klanten van ING ziet opeens de creditcard van iemand anders in de ING-app of in Mijn ING. Het gaat bij al deze mensen om de creditcard van dezelfde persoon, bevestigt ING na vragen van de NOS.

Het gaat om één naam en de eerste en laatste vier cijfers van dat creditcardnummer, laat een woordvoerder weten. "We vinden het heel vervelend dat dit gebeurt", zegt de woordvoerder. Volgens haar kunnen andere mensen niets met deze gegevens of creditcard doen. Je kunt volgens haar ook niet klikken op de creditcard in de app.

Volgens de woordvoerder gaat het om een klein deel van de klanten. Een schatting van het aantal kan de woordvoerder nog niet geven. In totaal heeft ING 8 miljoen particuliere klanten.

Oorzaak onduidelijk