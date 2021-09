CBS: Nederlanders blijven langste volk ter wereld, maar we worden wel kleiner

Na jarenlange groei wordt de bevolking van Nederland kleiner. Vrouwen die in 2001 zijn geboren, zijn gemiddeld 1,4 centimeter korter dan de generatie uit 1980, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij mannen is het verschil 1 centimeter.

Het CBS keek naar cijfers uit eigen gezondheidsenquêtes, die van GGD's en van het RIVM. In totaal zijn de lengtes geanalyseerd van 719.000 mensen van 19 tot en met 60 jaar die in Nederland zijn geboren. In de onderzoeken gaven mensen zelf op hoe lang ze zijn.

Tot aan 1980 kwam er altijd een beetje bij de gemiddelde lengte. Mannen die werden geboren in 1930 werden gemiddeld 175,6 centimeter. In 1980 was daar 8,3 centimeter bijgekomen. Vrouwen groeiden in die periode van 165,4 centimeter naar 170,7 centimeter.

De krimp komt deels door immigratie van minder lange bevolkingsgroepen. Maar de gemiddelde groei stagneerde volgens het CBS ook onder mensen bij wie beide ouders of alle grootouders in Nederland zijn geboren.

Langste volk ter wereld

Gert Stulp, die lichaamslengtes onderzoekt en aan de Rijksuniversiteit Groningen werkt, zegt dat de stagnatie ook speelt in andere landen. "In bijvoorbeeld de Verenigde Staten vlakt de groei af en krimpen vrouwen iets. Mogelijk komt het doordat mensen slechter zijn gaan eten: minder gevarieerd, meer vettigheid. Dat zou hier in Nederland ook een rol kunnen spelen", zegt hij tegen de Volkskrant.

Nederlanders hoeven de titel van 'langste volk ter wereld' niet op te geven. Vorig jaar was ruim een op de vijf jonge mannen minstens 190 centimeter lang en 7 procent was langer dan 195 centimeter. Onder vrouwen haalde bijna een op de tien die in 1980 werd geboren minstens 180 centimeter.

Regionaal zijn er de verschillend opvallend groot, meldt het CBS. Zo is een jonge Fries al jarenlang zo'n 3 tot 3,5 centimeter langer dan een jonge Limburger.