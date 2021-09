Rechter Indonesië: president moet veel meer doen tegen luchtvervuiling Jakarta

De Indonesische president Joko Widodo, drie ministers en drie regionale bestuurders moeten veel harder optreden tegen de enorme luchtvervuiling in Jakarta. Dat heeft een rechtbank bepaald in een zaak die twee jaar geleden was aangespannen door 32 inwoners van de Indonesische hoofdstad.

De rechtbank draagt de zeven op om erop toe te zien dat de normen voor de luchtkwaliteit veel strenger worden, ten bate van de volksgezondheid en het milieu. De minister van Volksgezondheid en de gouverneur van Jakarta moeten bedenken hoe zij gaan controleren of die normen ook echt worden nageleefd. De rechters vinden de beschuldiging dat Widodo en de anderen op dit gebied de mensenrechten hebben geschonden, niet gegrond.

Wel moet de overheid nog andere maatregelen nemen, zoals het invoeren van een keuring voor oudere voertuigen. Veel mensen in Jakarta hebben een brommer of motor die al jaren in gebruik is en het verkeer staat er van 's morgens vroeg tot 's avonds laat op veel plekken muurvast.

Miljoenen ziektegevallen

In de agglomeratie van Jakarta wonen ruim 30 miljoen mensen, van wie zo'n 10 miljoen in de eigenlijke stad. De lucht is er zwaar verontreinigd, vooral door het wegverkeer, de industrie en energiecentrales die op kolen draaien.

Het fijnstofgehalte in de lucht is er zeer hoog. Dat leidde vorig jaar volgens officiële cijfers tot 5,5 miljoen ziektegevallen die rechtstreeks verband houden met de luchtverontreiniging.

Zinloze acties

Oorspronkelijk zou de rechtbank in mei uitspraak doen, maar dat werd verschillende keren uitgesteld. Het was niet meteen duidelijk of de regering in hoger beroep gaat, maar de gouverneur van Jakarta twitterde dat hij daarvan afziet en dat hij bereid is om gehoor te geven aan de rechterlijke uitspraak.

Een advocaat van de burgers die de zaak hadden aangespannen zei dat hij hoopt dat Widodo en de zijnen nu snel werk maken van de strijd tegen de luchtvervuiling, "in plaats van zinloze acties te ondernemen zoals het aanvechten van de uitspraak in hoger beroep."

Er zijn meerdere stoffen die de luchtkwaliteit bepalen, maar de hoeveelheid fijnstof in de lucht, uitgedrukt in PM2.5, is de belangrijkste: