Heerlenaar alsnog veroordeeld tot cel voor bedreiging Omtzigt

De 27-jarige Danny V. uit Heerlen is in hoger beroep alsnog veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf, waarvan twee voorwaardelijk, voor het bedreigen van Tweede Kamerlid Omtzigt. De man bedreigde Omtzigt op 20 augustus vorig jaar na een demonstratie op Het Plein in Den Haag.

Tijdens die betoging keerde een grote groep mensen zich tegen de politie. Onder meer op de Lange Vijverberg tegenover het Torentje waren confrontaties tussen de politie en de demonstranten.

Later op de dag zag de veroordeelde het Kamerlid lopen op straat en hij sprak hem op luide toon aan. Hij ging recht voor hem staan en schold hem uit. Toen de politicus wegliep, uitte V. een doodsbedreiging. Omtzigt hoorde pas de volgende dag via sociale media dat de verdachte "Ik zal je doodslaan" had geroepen.

Op sociale media doken vrij snel beelden op van de bedreiging: