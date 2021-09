Grote rechtszaak rond sjoemeldiesels van start, zonder oud-topman Winterkorn

Vandaag begint in Duitsland het proces tegen oud-topbestuurders van Volkswagen, dat uit moet wijzen wie er schuldig zijn aan het sjoemeldieselschandaal. De meest prominente verdachte zal daarbij ontbreken.

Oud-Volkswagentopman Martin Winterkorn is namelijk om medische redenen niet in staat om erbij te zijn, hij wordt volgens Duitse media aan zijn heup geopereerd.

De zaak tegen de andere vier verdachten gaat wel van start. De oud-managers worden door het openbaar ministerie verdacht van betrokkenheid bij georganiseerde handelsfraude, belastingontduiking en onjuiste reclame tussen 2006 en 2015. Zelf zeggen ze dat ze geen weet hadden van de bewuste manipulatie.

Viezere auto's

De kern van de fraude is de grootschalige manipulatie van de uitstoot van dieselauto's die de fabrikant maakte. Met speciale software zorgde het bedrijf ervoor dat de auto's bij officiële testen schoner leken dat ze eigenlijk waren.

Opgeteld zo'n 9 miljoen auto's in Europa en de VS kregen volgens het openbaar ministerie met medeweten van Winterkorn een update met deze software, die er puur en alleen op gericht was om de uitstoot te verhullen. De update kostte 23 miljoen euro en zou verder nutteloos zijn geweest.

Daarmee heeft het bedrijf niet alleen de wet omzeild, maar ook autokopers misleid. De dieselauto's werden juist als milieuvriendelijk in de markt gezet. Kopers kregen een viezere auto dan ze dachten, die uiteindelijk ook minder waard was.

Bonussen en celstraffen

De manipulatie was er volgens het OM op gericht om zoveel mogelijk auto's te verkopen en winst te maken. Daar profiteerden de managers ook van: het inkomen van de verdachte managers hing mede af van hoeveel winst het bedrijf maakte.

Welke straf de oud-bestuurders boven het hoofd hangt is nog niet precies bekend. Het zou gaan om geldboetes en in ernstige gevallen gevangenisstraffen tot tien jaar.

Voor de zaak zijn volgens Duitse media 133 procesdagen ingepland. Als de rechtbank voor de behandeling van de zaak tegen Winterkorn wacht tot de zaak tegen de anderen is afgerond, kan het wel tot 2023 duren voordat de voormalige topman van Volkswagen in de rechtbank moet verschijnen.

Miljarden aan andere claims, schikkingen en vergoedingen

Dit is zeker niet de enige rechtszaak rond het dieselschandaal. In het jaarverslag van Volkswagen prijkt een indrukwekkende waslijst aan afgeronde en nog lopende juridische zaken rond 'Dieselgate'.

Zo was er een zaak tussen Volkswagen zelf en Winterkorn. Het bedrijf verweet de oud-topman het bedrijf niet goed geleid te hebben. In juni sloot hij een overeenkomst met de fabrikant en betaalde ruim 11 miljoen euro ter compensatie voor de schade die het bedrijf heeft geleden. Ook de oud-topman van Audi, dat ook onder de Volkswagen Groep valt, moest de portemonnee trekken en betaalde ruim 4 miljoen euro.

Daarnaast heeft Volkswagen met verzekeraars van het bedrijf overeenstemming bereikt. Zij betalen 270 miljoen euro voor de geleden schade.

En dan zijn er nog talloze zaken die klanten en beleggers hebben aangespannen tegen de autofabrikant, omdat ze zeggen gedupeerd te zijn door het gesjoemel. In de VS schikte Volkswagen in 2016 al voor ruim 13 miljard euro met auto-eigenaren en de Amerikaanse autoriteiten.

Een rechter in Nederland oordeelde onlangs dat ook mensen die hier een sjoemeldiesel gekocht hebben, tot 3000 euro mogen terugvragen bij de fabrikant. Volkswagen is daartegen in hoger beroep gegaan.