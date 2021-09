Besmettingen niet meer leidend: dit is de nieuwe corona-aanpak van het najaar

Of we te maken krijgen met oplevingen van het virus hangt van een aantal factoren af, staat in de Kamerbrief. De werking van de vaccins, hoe hoog en homogeen de vaccinatiegraad is, gedrag, of reizigers het virus meenemen naar Nederland, het seizoenseffect, de afname van antistoffen en mutaties van het virus spelen daar een rol in.

Basismaatregelen

De overheid gaat ervan uit dat van de 1,8 miljoen mensen die niet immuun zijn voor het virus er 16.000 tot 22.000 mensen terechtkomen in het ziekenhuis en 2200 tot 3400 op de ic. In welk tijdsbestek dat gaat gebeuren, is niet te voorspellen. "Als deze groep in relatief korte tijd in het ziekenhuis komt leidt dit tot grote belasting van de zorg, daarom is het van belang dat we het virus indammen", zegt VWS. "En is de winst die we uit de basismaatregelen halen nog heel belangrijk", zegt Tostmann.

"We zijn nu nog gebaat bij een relatief lage verspreiding. En testen bij klachten bijvoorbeeld levert iets op", zegt Tostmann. "Al moet je als overheid wel op een gegeven moment uit gaan leggen waarom je nog zo inzet op testen als besmettingen niet meer leidend zijn. Maar goed, dan komen we weer terecht bij het hoofdstuk 'heldere communicatie'. Dat is weer een ander verhaal."