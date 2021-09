Beleggers negeren waarschuwingen, AEX even boven 'onhaalbare' 800-puntengrens

Hoe meer er wordt gewaarschuwd voor te hoge koersen, hoe minder de beurs zich daar wat van aantrekt. Even voor half elf vanochtend ging de AEX door de grens van 800 punten heen, een niveau dat lang als onhaalbaar werd gezien. De Amsterdamse hoofdindex sloot uiteindelijk wel lager, net onder de 795 punten.

Niet alleen de AEX breekt records. Ook internationale beursgraadmeters staan op recordniveaus, of daar in de buurt. Tegelijkertijd wordt er veel gewaarschuwd dat de rek er wel uit is.

Zo sprak het IMF in januari al van een "gespleten werkelijkheid" tussen de beurs en de 'echte' economie. De AEX stond toen rond de 650. In april, met een AEX boven de 700, volgde de Autoriteit Financiële Markten. "Het voelt oncomfortabel en we zijn er niet helemaal gerust op", zei voorzitter Laura van Geest.

In de zomer voegde de AFM daar aan toe dat er zorgen zijn over jonge beleggers die veel risico nemen. De toezichthouder zei in het Nederlands Dagblad veel signalen te krijgen over studenten die maximaal lenen en dat geld gebruiken om te beleggen.

Ook DNB-president Klaas Knot waarschuwde, al was dat achteraf bekeken wat vroeg. Al in het najaar van 2017 wees Knot op het risico van een correctie op de financiële markten. Knot heeft die waarschuwing daarna met enige regelmaat herhaald.

Die correctie kwam er ook toen de coronacrisis voor grote paniek zorgde. Het herstel was wel snel.