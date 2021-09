Von der Leyen in 'troonrede': Coronajaar heeft samenwerking Europa versterkt

De bestrijding van de coronapandemie heeft Europa nauwer doen samenwerken. Het heeft ertoe geleid dat het Europese vaccinprogramma op koers ligt. Dat zei Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, in haar jaarlijkse toespraak aan het Europarlement.

Het moeilijke jaar toont volgens Von der Leyen nog meer het belang aan van een nauwe Europese samenwerking. "We deden het als één Europa."

De Commissievoorzitter kreeg applaus toen ze opsomde wat er het afgelopen jaar bereikt is. Ruim 70 procent van volwassenen in Europa heeft inmiddels een eerste vaccinatie gehad. Maar de verschillen tussen de lidstaten zijn groot en dat moet veranderen, vindt Von der Leyen. "Het moet geen pandemie worden van de ongevaccineerden."

"We waren bovendien de enige die de helft van onze vaccins deelde met de rest van de wereld", zei Von der Leyen. De Europese Commissie wil de komende tijd verder nog 1 miljard euro investeren in de vaccinproductie voor Afrika. Maar vooral in de Europese gezondheidszorg en pandemiebestrijding wil de Commissie de komende jaren miljarden steken.

Klimaat en defensie

De Europese samenwerking is niet alleen versterkt door de coronapandemie. Ook de strijd tegen klimaatverandering heeft volgens Von der Leyen ertoe geleid dat EU-landen de handen ineen hebben geslagen. Het Europese klimaatplan noemde ze een perfect voorbeeld van die nauwere samenwerking.

Maar er moet ook met andere landen worden samengewerkt. Dit najaar zal er in Schotland een wereldwijde klimaattop worden gehouden. De Commissie hoopt dan ook van andere landen concrete maatregelen te zien om de klimaatdoelen te behalen. "Het is tijd om resultaten te laten zien. We hebben geen tijd meer om te wachten."

De voorzitter riep de landen op nu toch meer samen te werken. "Het is tijd om in actie te komen en de EU naar het volgende niveau te tillen." De komende tijd wil de Commissie dat landen onderling op defensieniveau meer met elkaar delen. Ze sprak zelfs van een Europese Defensie Unie. Er wordt al jaren gesproken over een 'Europees' leger, maar weinig landen willen dit. "Wat ons tot nu toe heeft tegengehouden, is het gebrek aan politieke wil."

Vaart maken met migratieplan

Door zorgen bij een deel van de EU-landen over een mogelijk grote groep Afghaanse vluchtelingen die asiel willen aanvragen staat ook het thema migratie weer hoog op de agenda. De EU moet vluchtelingen die recht hebben op asiel opvangen, maar migranten die dat niet hebben, blijven terugsturen, benadrukte Von der Leyen.

Een jaar geleden presenteerde de Commissie een Europees migratieplan, maar de lidstaten hebben dat nog niet goedgekeurd. "De vooruitgang op dit dossier ging het afgelopen jaar pijnlijk langzaam", zei Von der Leyen. "Ik roep de lidstaten op om nu vaart te maken."