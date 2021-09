Politie zoekt met boten en duikers naar vermiste zeiler Lauwersmeer

De politie Noord-Nederland gaat vandaag met boten en duikers op zoek naar de zeiler die op het Lauwersmeer wordt vermist. De boot is vannacht bij een zoekactie terugevonden, maar de man niet. De politie weet niet of hij overboord is geslagen of is gaan zwemmen. "Hij was alleen", zegt een woordvoerder.

Hulpdiensten kregen gisteren de melding dat een man die was gaan zeilen niet naar huis was teruggekeerd. Rond 20.00 uur begon een zoekactie van de Kustwacht, de KNRM en de brandweer waarbij ook een helikopter en een vliegtuig werden ingezet.

De zoekactie is rond middernacht beëindigd. De zaak is daarna overgedragen aan de politie. Die wil nog niets kwijt over de identiteit van de man.