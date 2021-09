Reddingsbrigade zoekt vermiste zeiler Lauwersmeer, zeilboot leeg aangetroffen

De KNRM is met meerdere boten uitgerukt om te zoeken naar een vermiste zeiler op het Lauwersmeer, in het noorden van het land. Er zijn ook twee helikopters en een vliegtuig van de kustwacht ingezet bij de zoekactie naar de man. Ook de brandweer zoekt mee, meldt RTV Noord.

De zoekactie begon gisteravond rond 20.00 uur. Sindsdien is de zeilboot leeg aangetroffen. Aan boord was nog wel wat kleding van de man, maar de zeiler zelf is nog spoorloos.

Wat er met hem is gebeurd, is niet duidelijk. De kustwacht denkt dat hij eerder op de dag van de boot af is gevallen. Het Dagblad van het Noorden meldt dat de zoekactie is begonnen nadat de kustwacht gisteren langere tijd geen contact kon krijgen met de zeilboot.