Actievoerders Greenpeace beklimmen tijdelijke gebouw Tweede Kamer

Actievoerders van milieuorganisatie Greenpeace hebben het dak beklommen van het gebouw waar de Tweede Kamer tijdelijk huist. Vervolgens hingen ze gele spandoeken bij de hoofdingang, om zo aandacht te vragen voor de stikstofcrisis.

Verslaggever Vincent van Rijn zegt dat het zo'n vijftien actievoerders is gelukt het dak te beklimmen. Anderen werden tegengehouden door de politie. Er staan vijf politieauto's bij het tijdelijke Kamergebouw.

Agenten stellen zich vooralsnog terughoudend op. "We kijken het nog even aan", zegt een woordvoerder. "De omgeving is wel afgezet, om te voorkomen dat er meer mensen komen kijken."

Dreigende rechtszaak

In de ogen van Greenpeace doet het kabinet te weinig om de stikstofcrisis aan te pakken, zei Greenpeace Nederland-directeur Andy Palmen vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal over het motief achter de actie. Hij zegt dat zijn actievoerders bereid zijn tot de Algemene Beschouwingen na Prinsjesdag, volgende week, te blijven zitten. "We hebben tentjes mee."

Volgens Palmen zijn de recente maatregelen van het kabinet, zoals bijvoorbeeld de stikstofwet, ruim onvoldoende om de natuur te beschermen. Eerder dit jaar zette Greenpeace al een eerste stap richting een rechtszaak met een sommatiebrief.

"We hebben nog een laatste hoop: de Tweede Kamer en het debat na Prinsjesdag over de plannen die er dan liggen", zegt Palmen. "Dat wachten we nog af. Als er dan niets goeds ligt, stappen we naar de rechter."