Opnieuw staking in kinderopvang, beperkt aantal locaties doet mee

Vandaag wordt opnieuw gestaakt door werknemers in de kinderopvang. De FNV meldt dat het gaat om medewerkers bij 660 locaties verspreid over het hele land, bijna 4 procent van het totaal. Dat betekent niet dat die locaties daardoor ook dichtgaan, dat hangt af van het aantal stakende medewerkers op die plek.

De vakbond verwacht dat er minimaal 4000 medewerkers naar Den Haag gaan om van zich te laten horen. De medewerkers zijn boos over de cao-afspraken die zijn gemaakt door werkgeverskoepels BK en BMK met CNV. Daarin staan, zo zegt FNV, "geen goede afspraken om op korte termijn de hoge werkdruk aan te pakken". Ook in andere plaatsen worden stakers verwacht: 300 in Assen en 150 in Weert.

Gevolgen voor 'kleine groep ouders'

"Ik verwacht dat er een kleine groep ouders is die overlast ervaart", zegt woordvoeder Jellesma van de oudervereniging BOinK. "Het is natuurlijk niet zo dat FNV daarop uit is. Voor ouders is het heel vervelend dat een locatie eventueel sluit, maar het onderliggende probleem is wel degelijk serieus." Jellesma doelt daarmee op de hoge werkdruk die volgens hem wordt veroorzaakt door de krappe arbeidsmarkt.

Het is de tweede nationale staking in een paar maanden tijd. Op 8 juli gingen medewerkers ook al de straat op. Toen ging het volgens de vakbond om 3000 medewerkers. Nu worden er dus iets meer mensen verwacht.

Koepels niet naar Malieveld

De FNV heeft ook de twee koepels die met het CNV het cao-akkoord sloten uitgenodigd om naar het Malieveld te komen. BMK liet eerder in een persbericht weten hierop niet in te gaan en vindt dit niet het juiste moment. Volgens BMK ligt er een cao waarin "duidelijke aanpassingen zijn doorgevoerd met het oog op werkdrukverlaging".

Daarnaast merkt BMK op dat de partijen nog met minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) om tafel gaan om te praten over de regeldruk en werkdruk.