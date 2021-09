Ziekteverzuim in de zorg blijft toenemen

Het ziekteverzuim in de zorg blijft hoog: in april, mei en juni ging het om 6,5 procent. De afgelopen achttien jaar was het verzuim in het tweede kwartaal in de sector niet zo hoog, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het ziekteverzuim het hoogst in de verpleging, verzorging en thuiszorg (7,9 procent), de gehandicaptenzorg (7,2 procent) en kinderopvang (6,9 procent).

Een ziekteverzuim van 6,5 procent betekent dat van elke duizend te werken dagen, er 65 niet zijn gewerkt door ziekte. Vorig jaar was het ziekteverzuim in de zorg 6,1 procent. Het gemiddelde verzuim van werknemers over alle sectoren lag in het tweede kwartaal van dit jaar op 4,7 procent.

Het CBS kan niet zeggen in hoeverre corona heeft bijgedragen aan het ziekteverzuim. Ook voor de coronacrisis nam het ziekteverzuim in de zorg al enige tijd toe. Eerder zei de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgden dat de stijging met name wordt veroorzaakt door werknemers die corona opliepen en mensen die thuis moesten wachten op de uitslag van een coronatest.