Is de uitspraak in Uber-zaak een kantelpunt voor platformwerk?

FNV en Uber blijven erbij dat zij het beste met de chauffeur voorhebben. Beide partijen hadden dan ook chauffeurs meegenomen naar de rechtszaak. Zakaria Boufangacha, vicevoorzitter van FNV, zegt dat Uber-chauffeurs in dienst willen komen: "Deze uitspraak laat zien wat wij al jaren zeggen: Uber is een werkgever en de chauffeurs zijn werknemers, dus moet Uber zich aan de cao taxivervoer houden."

Maurits Schönfeld, General Manager Noord-Europa bij Uber, vindt het juist een verlies voor de chauffeurs: "We weten dat het overgrote deel van de chauffeurs graag zelfstandig wil blijven werken. In het belang van chauffeurs gaan we daarom in beroep tegen de uitspraak van de rechter."

Bewijslast omdraaien

Volgens Arets is FNV deze zaak begonnen omdat er nog veel onduidelijkheid is in het debat over zzp'ers en schijnzelfstandigheid. "Tot die er vanuit Den Haag is, blijven vakbonden en bedrijven elkaar tegenkomen in de rechtszaal." Hij vraagt zich af wie er uiteindelijk heeft gewonnen. "Is het de vakbond of zijn het de chauffeurs? Dat weten we pas als over een paar jaar het stof is neergedaald."

Ook op Europees niveau gaat het over de bescherming van platformmedewerkers. PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius: "Platformwerkers moeten dezelfde bescherming krijgen als elke andere werknemer en de platforms moeten dezelfde regels volgen als elk ander bedrijf. In mijn voorstel draaien we de bewijslast om. Platformwerkers worden automatisch werknemer en zullen niet langer individueel hun rechten moeten opeisen. Niet langer de platformwerker moet naar de rechter, maar het platform."

Woensdag stemt het Europees Parlement over dit voorstel.