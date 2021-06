Uberchauffeurs tegenover elkaar in zaak over arbeidsomstandigheden

Moet taxiplatform Uber chauffeurs in dienst nemen, of is het prima dat die - zoals nu - als zelfstandigen blijven werken? Volgens vakbond FNV deugt de constructie die het bedrijf gebruikt niet en verdienen de meeste chauffeurs minder dan het minimumloon. De bond vraagt de rechter vandaag om Uber te dwingen zijn beleid aan te passen en te laten betalen volgens de cao voor taxivervoer.

De rechtszaak start om 09.30 uur in Amsterdam. Om de rechter te overtuigen neemt de vakbond de verhalen van ongeveer twintig chauffeurs mee. Een aantal van hen is daadwerkelijk in de rechtszaal. Uber neemt op zijn beurt de ervaringen van een stuk of tien chauffeurs mee die zeggen de vrijheid om te rijden voor Uber enorm te waarderen.

"Personenvervoer is het belangrijkste wat ze doen en Uber is daarmee een taxibedrijf", zegt Amrit Sewgobind van vakbond FNV. "Ze sturen chauffeurs aan alsof het werknemers zijn. Ze moeten zich dus ook aan de regels voor taxibedrijven houden en betalen volgens de cao die daarvoor geldt."

Ontslagbescherming

Als de bond gelijk krijgt, mogen chauffeurs een contract opeisen als ze niet langer als zzp'er willen werken. In Amsterdam rijden er zo'n 4000 chauffeurs voor Uber. "Ze krijgen daarmee een stabiel inkomen, een uurloon volgens de cao, ontslagbescherming, meer zekerheid over hun uren, medezeggenschap in het bedrijf en de autokosten komen niet meer voor hun eigen rekening." Volgens Sewgobind is iedere chauffeur die de bond spreekt nu ontevreden.

Uber zegt juist van de overgrote meerderheid te horen dat ze tevreden zijn over hun situatie. "Wij denken dat FNV hier voornamelijk de belangen van FNV dient en niet de belangen van de chauffeurs", zegt Maurits Schönfeld, directeur Uber Noord-Europa. "Het kunnen bepalen van hun eigen dag, dat ze op dinsdagmiddag besluiten om niet te werken, de dag erna bij de taxicentrale, die volledige flexibiliteit wordt enorm gewaardeerd."

Het bedrijf zegt dat al ver voor de komst van Uber chauffeurs als zelfstandig ondernemer werkten. Zowel Uber als de FNV verwachten dat de juridische strijd jaren kan gaan duren.

Andere zaken

Eerder voerde FNV zaken tegen maaltijdbezorger Deliveroo en schoonmaakapp Helpling. De zaken tegen Deliveroo werden gewonnen, de zaak tegen Helpling grotendeels verloren.

Toch is voor bezorgers van Deliveroo in de praktijk nog niet iets veranderd. Het bedrijf is steeds in beroep gegaan tegen uitspraken, waardoor de bezorgers nog altijd als zzp'er werken. Het gerechtshof oordeelde dat bij de maaltijdbezorgdienst de verhouding tussen bezorgers en het bedrijf erg lijkt op een arbeidscontract. De vrijheid die bezorgers hebben doet daar niet aan af.

Uber vindt dat de constructie bij hun bedrijf heel anders is. "Deze kwestie staat los van de Deliveroo-zaak", zegt Schönfeld. "Een chauffeur moet veel meer investeringen doen om te kunnen starten als ondernemer, bijvoorbeeld in een auto en opleiding."

Wetgeving

In verschillende Europese landen zijn er zaken aangespannen tegen Uber, onder meer in Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en België. In het Verenigd Koninkrijk heeft Uber zo'n 70.000 chauffeurs na een uitspraak van de rechter aangemerkt als worker, waarmee ze recht hebben op het minimumloon en vakantiegeld. Het bedrijf wijst erop dat die classificatie alleen in het Verenigd Koninkrijk bestaat.