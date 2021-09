Tientallen mensen opgepakt die woning in Amsterdam wilden kraken

In Amsterdam heeft de politie tientallen mensen aangehouden die van plan waren een woning te kraken. De groep was aanwezig geweest bij het woonprotest in de hoofdstad en had zich van de betogende menigte afgesplitst. Het gaat volgens de politie om aanhangers van de kraakbeweging, en niet om "reguliere demonstranten die meeliepen tijdens het woonprotest".

Volgens de politie werd er geweld tegen agenten gebruikt, en probeerden de betogers met meubilair van een terras barricades op te werpen. Volgens de politie waren ze van plan een woning op de Gravenstraat, achter de Nieuwe Kerk op de Dam, te kraken. De groep is ingesloten nog voordat dat pand gekraakt kon worden.

Duwen, trekken en tegenhouden

"Er werd geweld gebruikt tegen politiemensen die daar waren", zegt een woordvoerder van de politie. "Ze wilden voorkomen dat er daar iets plaats zou vinden. Dat werd duwen, trekken en tegenhouden. Dat hebben we niet geaccepteerd. We hebben doorgepakt en de hele groep is ingesloten, en aangehouden."

Volgens de politiewoordvoerder werden er sporen gevonden dat ze bezig waren om binnen te komen. Ook werd nieuw hang- en sluitwerk gevonden. Op de Nieuwezijds Voorburgwal is het nog wat onrustig en heeft de ME charges uitgevoerd.

Woonprotest

Eerder vandaag werd in de hoofdstad door duizenden mensen gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Volgens de gemeente Amsterdam waren er ruim 15.000 mensen bij het protest. Volgens de politie verliep het protest prima. "Dit is een beetje een smet op een heel goed verlopen demonstratie. Het is relatief rustig en ordelijk verlopen", zegt de woordvoerder.

De demonstranten spraken zich uit tegen de torenhoge huizenprijzen, de stijgende huren in de vrije sector en het grote tekort aan sociale huurwoningen. Het protest begon om 14.00 uur in het Westerpark, daarna trokken de demonstranten in een protestmars richting de Dam.